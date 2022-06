In attesa dell'ufficialità del ritorno di Paul, un altro dei fratelli Pogba cambia squadra. Florentin Pogba ha ufficialmente lasciato il Sochaux e si è accasato all'ATK Mohun Bagan FC, in India. L'accordo è stata comunicato sia dal suo ex club francese che dal nuovo club indiano

Sarà un calciomercato movimentato per la famiglia Pogba, che in attesa della firma con la Juve di Paul - il più noto tra i fratelli - può gioire per la firma di Florentin con una squadra indiana. Ad annunciarlo è stato proprio l'ATK Mohun Bagan FC, club indiano dove Florentin Pogba si è appena trasferito. A comunicare l'ufficialità dell'affare ci ha pensato sia la sua nuova squadra in India, che il Sochaux, club dove Florentin ha giocato negli ultimi due anni: "Florentin Pogba lascia il Sochaux-Montbéliard. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto, il calciatore guineano voleva scoprire un nuovo campionato ed è stato ceduto all'ATK Mohun Bagan FC, che gioca nel campionato indiano". Per lui dunque una nuova esperienza all'estero, addirittura in India. In attesa di capire se anche Mathias - l'altro fratello maggiore di Paul e gemello di Florentin - troverà sistemazione dopo aver rescisso con il Belfort in Francia, per Paul Pogba il futuro è ormai definito e si aspetta solo l'ufficialità del suo ritorno alla Juventus.