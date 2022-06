Valencia: Gattuso insiste per avere Politano

Il nuovo Valencia di Gattuso è a lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi per l'attacco è Matteo Politano, che Gattuso conosce molto bene avendolo avuto nella stagione e mezzo in cui è stato l'allenatore del Napoli (da dicembre 2019 a giugno 2021). Ed è proprio Gattuso che sta insistendo per averlo in rosa. Nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti tra le parti, ma il Valencia deve necessariamente vendere, prima di poter operare anche in entrata. È probabile quindi che l''assalto a Politano' possa essere solo posticipato di qualche giorno, o di qualche settimana.