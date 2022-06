Gattuso: "Non ho mai preso un giocatore di Mendes"

Dopo un anno di stop in seguito all'avventura con il Napoli, Gennaro Gattuso torna in panchina e lo fa con il Valencia in Liga spagnola. Dopo l'ufficialità dell'affare, l'allenatore calabrese ha rilasciato le prime parole in conferenza stampa: "Sono rimasto fermo perché non avevo la voglia e la cattiveria giusta. È stata una mia scelta. Prima del Valencia ho parlato con 7-8 squadre, ma sono qua perché so che questo è un grande club - ha dichiarato Gattuso - Sono molto felice di essere qui e sono orgoglioso di essere l'allenatore del Valencia, un grande club con una storia lunghissima. Ringrazio il presidente Peter Lim e la dirigenza per la fiducia". Poi Gattuso ha proseguito: "Per me la squadra non è composta solo da 25 giocatori, ma da 55-60 persone che lavorano per un obiettivo comune. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno".