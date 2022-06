Lukaku, visite e firma entro giovedì

Sarà la settimana di Romelu Lukaku: l'attaccante belga è atteso a Milano per le visite mediche e la firma con l'Inter che dovrà avvenire entro il 30 giugno per beneficiare degli sgravi fiscali previsti per i lavoratori stranieri impatriati. In stand-by, invece, l'operazione Dybala. Possibile rilancio del Psg per Skriniar: qualora dovesse partire un difensore il primo obiettivo è Bremer CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Mancano solamente visite mediche e firma, poi Romelu Lukaku tornerà a vestire ufficialmente la maglia dell'Inter. Entro giovedì della prossima settimana l'attaccante belga - che è in Sardegna per le vacanze - è atteso a Milano per gli ultimi passaggi prima di mettere nero su bianco il suo ritorno in nerazzurro. Lukaku ritroverà Simone Inzaghi, allenatore con il quale all'inizio della scorsa stagione aveva lavorato pochi giorni prima di trasferirsi a Londra. Nonostante il poco tempo trascorso insieme tra l'attaccante e l'allenatore c'è grande feeling, tanto che Inzaghi era stato il primo ad essere avvertito della sua partenza verso l'Inghilterra.

In stand-by la trattativa per Dybala Negli ultimi giorni l'Inter ha dato la totale priorità all'operazione Lukaku, mettendo in stand-by i discorsi con Dybala. Nei giorni scorsi Jorge Antun, agente dell'attaccante, aveva incontrato Marotta nella sede dell'Inter per provare a trovare un accordo tra il club e il suo assistito, il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno. Per far sì che Dybala possa trasferirsi all'Inter, però, i nerazzurri hanno necessità di far spazio in rosa sia a livello numerico che di monte ingaggi. Ed è anche per questo motivo che l'entourage di Dybala negli ultimi giorni ha iniziato a sondare il mercato estero, per capire quale club è disposto a fare passi in avanti concreti per l'argentino.

Capitolo difesa, tra Skriniar e Bremer Un'altra situazione che l'Inter sta monitorando è quella relativa a Skriniar, sul quale c'è l'interesse del Psg: i parigini avevano già presentato una prima offerta da 50 milioni, ritenuta troppo bassa dai nerazzurri che ne chiedono 80 senza nessuna contropartita. In settimana potrebbe esserci un rilancio da parte del Psg, che hanno individuato lo slovacco come rinforzo ideale per la loro difesa. Nei prossimi giorni potrebbe esserci anche un incontro con il Torino per parlare di Bremer, primo obiettivo per il pacchetto arretrato nerazzurro qualora dovesse partire un difensore.

Pinamonti, Esposito e Sensi: il punto sulle cessioni Lunedì, invece, sarà il giorno di Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Basilea realizzando 6 gol in 23 presenze, partirà per il Belgio dove firmerà un accordo con l'Anderlecht. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto fissato a un milione di euro a favore dell'Inter. Pinamonti, invece, piace molto all'Atalanta: i club devono trovare l'accordo, ma la cessione dell'attaccante classe 1999 potrebbe portare nelle casse dei nerazzurri diversi milioni (la richiesta è intorno ai 20). Sensi, invece, è a un passo dal Monza: manca solo l'ok definitivo del giocatore che si trasferirà in prestito. Destinati ad andare via dall'Inter anche i due cileni Sanchez e Vidal.