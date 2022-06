La settimana che sta per iniziare avrà come protagonista Paolo Maldini: il responsabile dell'Area tecnica del Milan, che oggi compie 54 anni, firmerà il rinnovo contrattuale con i rossoneri. Il club resta molto attivo sul calciomercato: per la trequarti c'è anche Ziyech tra i profili che piacciono, oltre a De Ketelaere e Zaniolo. Ancora aperta la pista che porta a Renato Sanches, sul quale c'è anche il Psg. Per la difesa, sfumato Botman, piace Acerbi CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Prima il compleanno, poi il rinnovo. Sarà la settimana di Paolo Maldini, che oggi (domenica) compie 54 anni e che nelle prossime ore firmerà - così come Frederic Massara - il rinnovo del contratto con il Milan. Le parti avevano raggiunto l'accordo già da diverso tempo e Maldini ha continuato a lavorare anche in questi giorni al calciomercato dei rossoneri. Lunedì potrebbe essere la giornata giusta, con il direttore dell'Area tecnica che metterà nero su bianco il suo rinnovo contrattuale.

Obiettivo Ziyech, come stanno le cose al momento Un nome che piace molto a Maldini e Massara è quello di Hakim Ziyech: il calciatore marocchino, che già in diverse sessioni di mercato è stato accostato al Milan, ha espresso la volontà di lasciare il Chelsea e ha dato la disponibilità ai rossoneri per trattare. La trattativa non è ancora nel vivo, ma bisognerà lavorare molto sulle cifre tanto con il calciatore quanto con il club inglese. Il contratto del marocchino è molto importante (5 milioni di sterline a stagione, quasi 6 milioni di euro) e qualora l'operazione dovesse chiudersi in prestito il Milan non potrebbe usufruire del decreto crescita, per il quale servono due anni di permanenza in Italia. Bisognerà capire anche la volontà del Chelsea: la speranza dei rossoneri è che possa riservare a Ziyech lo stesso trattamento di Lukaku, dal momento che anche il felling con Tuchel non è eccellente.

Le altre piste per la trequarti: De Ketelaere e Zaniolo leggi anche La top 11 degli acquisti: attacco da 205 milioni Oltre Ziyech rimangono aperte anche altre piste per la trequarti. Su tutte quella che porta a Charles De Ketelaere, centrocampista belga classe 2001 del Bruges: l'investimento per il calciatore, però, sarebbe molto importante dal momento che è valutato dai 25 ai 30 milioni. Per quanto riguarda Zaniolo, invece, al momento c'è l'impossibilità di arrivare alle cifre richieste dalla Roma.

Resta ancora in piedi l'idea Renato Sanches Il Milan non ha ancora abbandonato l'idea Renato Sanches, primo grande obiettivo della sessione in corso di calciomercato. FIno a qualche giorno fa le parti sembravano molto vicine, poi l'inserimento del Psg ha cambiato le carte in tavola. Qualora i parigini dovessero decidere di chiudere per il centrocampista portoghese avrebbero tutti i modi per poterlo fare, iniziando dalla capacità economica. Al momento però non risulta una chiusura imminente, per cui, dal momento che il giocatore aveva già mostrato il suo gradimento al Milan, i rossoneri tengono ancora aperta questa porta.

Sfumato Botman, Acerbi è l'alternativa leggi anche Idea Acerbi per il Milan, contatti con l'agente Dopo aver visto sfumare l'obiettivo Botman - che si è trasferito ufficialmente al Newcastle - il Milan non farà più un investimento importante in difesa come si poteva immaginare fino a qualche mese fa. Questo grazie anche al grande campionato disputato da Kalulu, che ormai è diventato una certezza, e al rientro di Kjaer dopo l'infortunio. In difesa i due nomi che interessano ai rossoneri sono quelli di Theate e Acerbi. Il centrale della Lazio, per il quale si tratterebbe di un ritorno, andrebbe a sostituire numericamente Romagnoli che andrà via a parametro zero.