540 milioni: è il valore della la top 11 degli acquisti già conclusi e ufficializzati in questa sessione estiva di calciomercato. Un 4-4-2 offensivo con una coppia d'attacco da 205 milioni di euro: il giocatore più pagato è stato però un centrocampista, il francese Aurelien Tchouameni, preso dal Real Madrid per 80 milioni di euro. Secondo la formazione stilata dal sito specializzato Transfermarkt, la spesa complessiva per i nuovi calciatori è molto inferiore al loro valore totale di mercato: 394 milioni