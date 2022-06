Idea Acerbi per il Milan, contatti con l'agente

Il club rossonero continua a studiare varie piste per rinforzare la propria difesa e una di queste potrebbe portare ad Acerbi della Lazio: non sono state ancora avviate delle trattative vere e proprie con il club biancoceleste ma per ora solo con l'agente del calciatore. Intanto, c'è ancora ottimismo per Renato Sanches e per quanto riguarda Ziyech i contatti proseguono con il Chelsea

Dopo la trattativa definitivamente sfumata per Botman (ormai destinato al Newcastle), il Milan adesso si concentrerà su altri profili e uno di questi potrebbe essere Francesco Acerbi, difensore classe 1988 di proprietà della Lazio, che ha già giocato in rossonero nella stagione 2012/2013 (8 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League). Acerbi, che comunque non rappresenterebbe la vera alternativa a Botman, è un profilo che potrebbe risultare molto conveniente per almeno tre fattori: esperienza (sono 322 le sue partite giocate in Serie A finora), prezzo del suo cartellino, che non sarà elevato vista l'età (con 4-5 milioni la Lazio potrebbe lasciarlo partire) e infine anche per nazionalità italiana, un dato che può far comodo anche per le liste dei giocatori da presentare in vista della prossima stagione (visto che il Milan perderà Romagnoli, in scadenza tra pochi giorni). Al momento, comunque, il Milan ha solo parlato con l'agente di Acerbi e non ancora con la Lazio. Ma potrebbe farlo nei prossimi giorni, qualora il club decidesse di accelerare per acquistarlo.