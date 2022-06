C'è un indizio social che avvicina Angel Di Maria alla Juventus . Il segnale (positivo) arriva dalla moglie dell'argentino, Jorgelina Cardoso. Lady Di Maria, che nelle ultime settimane ha documentato sui social le vacanze di famiglia tra l'Argentina e Ibiza, ha iniziato a seguire la Juventus su Instagram . Un follow che non è passato inosservato e che sembra un chiaro indizio su come la trattativa tra il Fideo e i bianconeri prosegua nel migliore dei modi.

Il punto sulla trattativa

leggi anche

Juve-Di Maria, positivi gli ultimi contatti

Dopo giorni di stallo, la Juventus ha ricevuto segnali di apertura da parte di Di Maria. Gli ultimi contatti sono stati positivi e le parti stanno discutendo serenamente per sistemare alcuni temi importanti e arrivare all'accordo totale che, ad oggi, non c'è ancora. Ci sono però da registrare dei passi verso la possibile chiusura della trattativa. La Juventus e l'entourage dell'argentino continuano a trattare per definire l'intesa e restano da limare i dettagli finali legati a ingaggio e bonus. Rispetto ai giorni scorsi c'è maggiore ottimismo, ma il traguardo non è stato ancora raggiunto.