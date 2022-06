Visite mediche ok per Cragno: ora la firma

Visite mediche finite per il portiere classe 1994, che arriva nel club brianzolo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Sarà il secondo rinforzo per il reparto difensivo dopo Andrea Ranocchia. Le prime parole di Cragno: "Manca ancora la firma, ma è tutto a posto. La chiamata di Galliani? È un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, fa molto piacere" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Primi passi da prossimo giocatore del Monza per Alessio Cragno. Il portiere classe 1994, in arrivo dal Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ha svolto nella mattinata di lunedì le visite mediche con il club brianzolo in una clinica nel centro di Milano. Ultimo step prima della firma sul contratto con la sua nuova società.

Cragno: "La chiamata di Galliani ha fatto piacere" leggi anche Il Monza prende Ranocchia: firmerà un biennale Per il Monza si tratterebbe del secondo arrivo nel reparto difensivo dopo quello di Andrea Ranocchia. Cragno ha anche raccontato le sue sensazioni dopo le visite: "Come sono andate? Bene. Manca ancora la firma ma è tutto a posto. La chiamata di Galliani? È un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, fa molto piacere". Con un saluto finale per i tifosi: "Forza Monza!".

Alessio Cragno al termine delle visite mediche con il Monza

I numeri di Cragno leggi anche Galliani: "Pinamonti e Joao Pedro? La vedo dura" Cragno saluterà quindi il Cagliari dopo 176 partite giocate con il club rossoblù, dove è arrivato nel 2014 passando però per le esperienze in prestito con Virtus Lanciano e Benevento. Sono ben 152 le presenze in Serie A. In carriera ha giocato anche due partite con la maglia della Nazionale maggiore, rispettivamente contro Andorra e San Marino. Curiosità: quella di Monza per il portiere 28enne sarà la seconda esperienza in Lombardia dopo quella con il Brescia, club in cui ha avviato il suo percorso tra i pro.