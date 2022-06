Il Monza sta preparando il primo, storico campionato in Serie A. Il club brianzolo è uno dei più attivi sul mercato. Il primo colpo è stato Andrea Ranocchia, ma il Monza non si ferma qui. Adriano Galliani ha parlato a Radio Anch'Io Sport: "Noi abbiamo fatto un’operazione definita con Ranocchia. Oggi [lunedì] Cragno effettuerà le visite mediche, quindi se tutto andrà bene firmeremo il contratto. Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi che implicano - aggiunge l'amministratore delegato - La base del gruppo sarà comunque italiana. Purtroppo il Monza può mettere solo 21 giocatori che siano nati prima del 2000 e, non essendo stati neppure in B per 20 anni, in tutta Italia c'è solo un giocatore allevato dal Monza: Matteo Pessina. Peraltro, molto difficile da raggiungere per motivi economici".