Marotta: "Lukaku? Penso arrivi stasera"

" Quando arriva Lukaku? Penso stasera ". Lo ha detto Beppe Marotta , ad dell'Inter, uscendo dalla sede della Figc, al termine del Consiglio federale che si è svolto a Roma. Il belga mercoledì svolgerà le visite mediche e tutto l'iter che lo porterà poi ad essere nuovamente un calciatore dell'Inter. Non sarà però l'unico. Visite anche anche per Kristjan Asllani , centrocampista classe '02 in arrivo dall'Empoli . L'accordo tra i club è stato infatti raggiunto da tempo: nell'affare per il centrocampista albanese, all'Empoli andrà anche Martin Satriano .

Le altre mosse di mercato

L'Inter continua a essere attiva sul calciomercato in entrata e in uscita. Come però dichiarato da Beppe Marotta, c'è da tenere d'occhio anche la sostenibilità. Tutto in stand-by dunque per Paulo Dybala, anche perché la volontà del club nerazzurro è chiara: quattro punte di "peso" e una giovane. Con l'uscita di Sanchez, l'Inter avrebbe già Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa. Per quanto riguarda il mercato in uscita, sono diverse le squadre interessate a Milan Skriniar, che pare sia il "sacrificato" del club nerazzurro. Sullo slovacco c'è il già noto interesse del PSG, ma soprattutto adesso anche quello del Chelsea. Se dovesse essere ceduto Skriniar, l'Inter punterebbe due difensori. I nomi sono sempre quelli degli ultimi mesi: Bremer e Milenkovic.