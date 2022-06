La Juventus è sempre più vicina a Di Maria . Le trattative proseguono verso la chiusura . I dettagli sono quasi definiti, ma mancano ancora delle piccole cose da sistemare prima dell'annuncio che dovrebbe arrivare la prossima settimana . E per quanto riguarda la cifra che Di Maria percepirà annualmente, c'è una novità: il 'Fideo' prenderà circa sei milioni di euro all'anno , ossia meno di quanto previsto nei giorni scorsi, ma con dei bonus legati a presenze e obiettivi collettivi che possono far aumentare il suo stipendio. In sostanza, meglio Di Maria farà, più guadagnerà. Ma intanto, il suo arrivo in Italia è sempre più vicino.

Può arrivare un secondo esterno

La Juventus potrebbe anche non fermarsi ad Angel Di Maria per quanto riguarda gli esterni. Possibile arrivi anche un secondo giocatore in quel ruolo insieme con l'argentino ormai ex Psg. Per esempio un nome che resta nella lista dei bianconeri è quello di Domenico Berardi del Sassuolo.