Non solo prima squadra, la Juventus sta programmando il futuro anche delle sue formazioni giovanili. Martedì pomeriggio i bianconeri hanno ufficializzato gli allenatori dell' Under 19 e dell' Under 23 , che saranno rispettivamente Paolo Montero e Massimo Brambilla. Entrambi gli allenatori hanno firmato un contratto annuale, come comunicato dalla Juventus: "Le panchine dell'Under 23 e dell'Under 19, per la prossima stagione , saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla e Paolo Montero . Un nuovo inizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto lungimirante e far crescere i giovani".

Montero: "Voglio far arrivare i miei ragazzi in prima squadra"

Per Montero si tratta di un ritorno in bianconero: l'ex difensore uruguaiano, infatti, ha vestito la maglia della Juventus dal 1996 al 2005. Per l'allenatore classe '71 si tratterà della seconda esperienza in panchina in Italia (la prima alla Sambenedettese) oltre a quelle avute in Sud America. "Sono molto contento ed emozionato di esser tornato a casa - ha dichiarato Montero ai canali ufficiali del club. L'obiettivo deve essere uno: far arrivare i miei ragazzi in prima squadra". Massimo Brambilla, invece, arriva a Torino dopo sette anni trascorsi tra le fila del settore giovanile dell'Atalanta.