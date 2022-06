2/17 ©Getty

I SUOI NUMERI DALLA PANCHINA - Sei stagioni in Premier per lui, dal 2015-16 al 2021-22 (in mezzo solo un anno in prestito al Wolfsburg, nel 2017-18). Nel campionato inglese è subentrato 73 volte e ha segnato 11 gol. In Bundes nove volte segnandone uno. Giroud l'unico a batterlo oltremanica nella statistica. Andare in panchina nel Milan (forse) non sarà un problema…