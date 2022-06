Si allontana quasi definitivamente il primo obiettivo del Milan per il centrocampo: il portoghese, infatti, si è promesso al Psg di Campos. I francesi sono pronti a un'offerta ufficiale e il giocatore preferisce restare in Francia, anche in virtù dell'ottimo rapporto che ha con il Football Advisor dei parigini

Renato Sanches si allontana quasi definitivamente dal Milan . Confermate le indiscrezioni di Le Parisien, con il centrocampista portoghese che si è promesso a Campos , nuovo Football Advisor del Paris Saint Germain. I parigini sono pronti a un'offerta ufficiale, con il giocatore che preferisce restare in francia anche in virtù degli ottimi rapporti con Campos: fu proprio il dirigente portoghese a portarlo al Lille dopo stagioni negative con le maglie del Bayern Monaco e dello Swansea. I rossoneri, dunque, dovranno rimodulare le loro priorità a centrocampo: con il ritorno di Pobega e l'arrivo di Adli , il Milan ha rimpiazzato numericamente le partenze di Kessié e Bakayoko. Il club, però, vorrebbe mettere a disposizione di Pioli un altro elemento per il reparto centrale del campo.

Due nomi nuovi per la difesa

Il Milan continua a cercare un rinforzo per la difesa. Gli ultimi due nomi sono quelli di Diallo del Psg e di Hincapié del Leverkusen: per il primo si tratterebbe di un'operazione dispendiosa tanto a livello economico quanto per il cartellino, mentre il secondo ha un prezzo più contenuto. Per entrambi i profili i rossoneri potrebbero utilizzare il decreto crescita e stanno valutando se sono strade percorribili. Da non trascurare anche Bremer: il brasiliano è il grande obiettivo dell'Inter, con il quale ha già un'intesa di massima, ma qualora non dovesse andare in porto l'operazione il Milan potrebbe inserirsi. Per la trequarti, invece, si continuano a seguire i nomi di Ziyech del Chelsea e De Ketelaere del Bruges.