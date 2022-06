Lazio, blitz per Cancellieri: vicino l'accordo

Blitz della Lazio per Matteo Cancellieri. I biancocelesti sono molto vicini a raggiungere l'accordo con il Verona per portare nella Capitale l'esterno offensivo classe 2002. L'operazione si dovrebbe chiudere nelle prossime ore con la Lazio che verserà nelle casse del club di Setti una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Sorpassato dunque il Sassuolo, altro club che aveva allacciato i contatti con il Verona per portare in neroverde Cancellieri.