Roma-Celik, nuova offerta. Distanza per Frattesi

Il club giallorosso continua a lavorare per Davide Frattesi, ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Pronta una nuova offerta per convincere il Lille a cedere Celik

La Roma continua a lavorare per riportare in giallorosso Davide Frattesi. Dopo l'arrivo a parametro zero di Nemanja Matic, José Mourinho vuole un altro innesto in mezzo al campo. Si continua a trattare col Sassuolo per il classe 1999. La Roma ha presentato una nuova offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di un giovane difensore. La richiesta del club neroverde è più elevata e si aggira attorno ai 30 milioni di euro.