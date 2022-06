Nell'agenda di Tiago Pinto, general manager della Roma, per questo giovedì erano in programma tantissimi appuntamenti. Uno di questi era con Vigorelli, l'agente di Zaniolo. L'incontro è avvenuto nel pomeriggio a Milano ed è durato circa un'ora e mezzo. Le parti si sono date appuntamento a settembre - una volta chiusa la sessione estiva di calciomercato - per parlare del rinnovo di Zaniolo, il cui contratto va in scadenza a giugno 2024. Le parti dunque si siederanno di nuovo intorno a un tavolo tra qualche mese, a meno che in queste settimane non arrivino offerte vantaggiose o per la Roma, o per Zaniolo, o per entrambe le parti. Ipotesi che comunque, almeno per il momento, è da escludere: né Juventus né Milan si sono mosse concretamente.