La Juventus è sempre più vicina alla chiusura dell'affare con il Genoa per l'acquisto di Andrea Cambiaso, esterno sinistro classe 2000. L'accordo è ormai a un passo: per prendere Cambiaso, la Juventus girerà al Genoa Radu Dragusin (difensore centrale classe 2002, che ha giocato in prestito alla Salernitana negli ultimi sei mesi dello scorso campionato), in aggiunta a un conguaglio economico che si aggirerà intorno ai 5,5 milioni di euro. Oltre alla trattativa per Di Maria e all'attesa per Pogba che arriverà i primi di luglio, la Juve è dunque vicina anche all'acquisto di Cambiaso: entro venerdì dovrebbe arrivare la fumata bianca.