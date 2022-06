Verona, giovedì le visite mediche di Piccoli

Dopo aver definito l'operazione con l'Atalanta, giovedì sarà il giorno delle visite mediche di Roberto Piccoli con il Verona. I gialloblù preleveranno in prestito secco l'attaccante classe 2001. Piccoli nell'ultima stagione ha giocato la prima metà di stagione con la squadra di Gasperini e con il Genoa da gennaio in poi

Roberto Piccoli è pronto a diventare un nuovo giocatore dell' Hellas Verona . Nella giornata di giovedì l'attaccante classe 2001 sosterrà le visite mediche con il club di Setti, con il quale l'Atalanta ha già trovato l'accordo da diversi giorni. Piccoli si trasferirà in gialloblù in prestito secco e sarà un'altra pedina importante a disposizione del neoallenatore Cioffi. Il buon esito della trattativa era stato già confermato lo scorso 15 giugno dal nuovo DS gialloblù Marroccu: " Per Piccoli siamo ai dettagli - aveva dichiarato - anche in virtù degli ottimi rapporti che abbiamo con l'Atalanta".

I numeri di Piccoli

leggi anche

Non solo Lukaku, i grandi ritorni dopo un anno

Per Piccoli si tratterà della terza esperienza in prestito: cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, club con il quale ha esordito in Serie A nella stagione 2018/19, nel campionato 2020/21 ha vestito la maglia dello Spezia. Con i bianconeri ha realizzato 6 gol e 2 assist in 23 presenze prima di tornare a Bergamo nella scorsa stagione. A gennaio 2022 il trasferimento in prestito al Genoa, con il quale è sceso in campo 5 volte senza realizzare nessun gol.