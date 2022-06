I numeri di Jovic

Cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa, Luka Jovic si è fatto conoscere meglio prima con la maglia del Benfica e poi con quella dell'Eintracht Francoforte, dove ha fatto il salto di qualità: in due stagioni in Germania, Jovic ha segnato 40 gol in 93 partite. Numeri che hanno convinto il club tedesco ha esercitare il diritto di riscatto dal Benfica nella stessa estate in cui poi il Real Madrid aveva deciso di comprarlo, sborsando sessantatré milioni di euro. Al Real, però, Jovic non è riuscito a trovare spazio (3 gol in 51 partite in due stagioni e mezzo), chiuso dal migliore Benzema di sempre. Ed è per questo che il serbo è in cerca di spazio: la Fiorentina si è proposta per questo e non vede l'ora di dargli fiducia e ritrovare il bomber che tanto aveva fatto bene in Germania.