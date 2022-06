La notizia era nell'aria da tempo, ora manca soltanto l'annuncio: Gabriel Jesus è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Arsenal. Tutto fatto per il passaggio dell'attaccante brasiliano ai Gunners dal Manchester City, club con il quale nelle ultime sei stagioni ha colezionato 236 presenze segnando 95 gol in tutte le competizioni. Sebbene l'ufficialità dell'affare non sia ancora arrivata, il trasferimento del classe '97 è di fatto certo. E lo si può dire grazie ai social: su diverse piattaforme, infatti, nelle ultime ore sono apparsi alcuni video che hanno praticamente anticipato il buon esito della trattativa. Le immagini di fatto spoilerano quello che sarà il video di presentazione ufficiale di Gabriel Jesus con la sua nuova squadra: si vede l'ormai ex City mentre cammina all'interno dell'Emirates, quello che sarà il suo nuovo stadio, con indosso la maglia numero 9 dell'Arsenal. Immagini inequivocabili, che hanno presto fatto il giro del web accendendo l'entusiasmo dei tifosi dei Gunners.