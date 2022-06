Il Torino si è inserito nella corsa per Pierluigi Gollini, il portiere rientrato all'Atalanta dopo il prestito al Tottenham. Su di lui c'era anche la Fiorentina, club con cui il Toro in questi giorni di mercato ha molti intrecci legati a diversi calciatori, tra cui Mandragora ma anche Milinkovic-Savic. E a proposito del portiere serbo, il suo futuro potrebbe essere in Premier League: su di lui c'è il Brentford

Fiorentina e Torino continunano a contendersi alcuni giocatori. Dopo Mandragora, ora c'è Gollini: il portiere dell'Atalanta (l'anno scorso in prestito al Tottenham), infatti, piace sia ai granata che ai viola. La Fiorentina si era mossa in anticipo, ma adesso si è inserito anche il Toro , che nelle ultime ore ha già avuto un primo incontro con l'entourage del giocatore. Insomma: il Torino vuole un rinforzo in porta e ha messo gli occhi addosso a Gollini, mentre la Fiorentina - che si trova nella stessa situazione - li aveva già da tempo: i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi potrà eventualmente spuntarla.

Vanja Milinkovic-Savic verso la Premier: lo vuole il Brentford

Ma gli intrecci tra Torino e Fiorentina in chiave mercato non sono finiti. I viola avevano individuato in Vanja Milinkovic-Savic un possibile rinforzo in porta per la squadra di Italiano. Ma dopo l'inserimento decisivo della Fiorentina su Mandragora - obiettivo ormai sfumato per il Toro - lo stesso club granata aveva deciso di alzare le proprie pretese per lasciar partire il portiere serbo, che ora ha un'altra seria opzione tra le mani: è il Brentford, club di Premier League che potrebbe acquistarlo nei prossimi giorni.