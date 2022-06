Lazio, iniziate le visite mediche di Cancellieri

Dopo l'accordo raggiunto ieri con il Verona, l'esterno ormai ex Verona classe 2002 sta svolgendo le visite mediche in Paideia prima della firma. Arriva in biancoceleste per 7 milioni di euro più uno e mezzo di bonus

I numeri di Matteo Cancellieri

leggi anche

Lazio, colpo Cancellieri: 7 mln + bonus al Verona

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Cancellieri è passato al Verona nell'affare che ha portato Marash Kumbulla in giallorosso nel 2020. Ha esordito in Serie A nell'ultima stagione, raccogliendo alla fine 12 presenze e un solo gol (nel pareggio contro l'Empoli). Al termine di una stagione sicuramente positiva per il giovane esterno, anche l'esordio in Nazionale maggiore il 4 giugno contro la Germania in Nations League. Adesso per lui il ritorno a Roma, ma con la maglia della Lazio.