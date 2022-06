Verona, iniziate le visite mediche di Piccoli

L'attaccante classe 2001 passerà al Verona con la formula del prestito secco: cercherà continuità dopo un'annata non semplice tra Atalanta e Genoa. Due anni fa, alla prima stagione in Serie A, segnò 5 gol in 20 partite con lo Spezia

I numeri di Piccoli

Nella scorsa stagione Piccoli si è diviso proprio tra il club bergamasco, dove dopo il gol della vittoria sul campo del Torino nella prima giornata di campionato non aveva trovato molto spazio (12 le presenze complessive, solo una da titolare), e il Genoa. In Liguria non aveva però ripetuto i numeri della stagione precedente con lo Spezia, dove aveva segnato 5 gol in 20 partite di Serie A, chiudendo l'esperienza in rossoblù con cinque presenze, una da titolare, e senza incidere davanti alla porta avversaria anche a causa di alcuni problemi muscolari. Ora l'obiettivo è quello di ritrovare continuità: lo aspetta il Verona, club pronto a puntare su di lui.