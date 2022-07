Lo svedese, attualmente svincolato, sta proseguendo il recupero dopo l'intervento al ginocchio e presto incontrerà i dirigenti del Milan per discutere del nuovo contratto. La volontà delle parti è quella di proseguire insieme

Con l'inizio del mese di luglio Zlatan Ibrahimovic è diventato formalmente un calciatore svincolato. Il 30 giugno è scaduto il contratto dell'attaccante svedese con il Milan, ma presto potrebbe essere firmato un nuovo accordo. Nei prossimi giorni, infatti, è in programma un incontro tra Ibrahimovic e i dirigenti rossoneri. Si inizierà a parlare del futuro perché la volontà è chiara: proseguire insieme. Il club non vuole perderlo visto il peso che ha avuto Ibra nella vittoria dello scudetto, sia all'interno dello spogliatoio che in campo.