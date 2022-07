Gollini sceglie la Fiorentina: arriva in prestito

Intesa raggiunta con il club bergamasco: il portiere classe 1995 torna a Firenze, dove era cresciuto a livello giovanile, in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Nell'ultima stagione ha giocato, sempre in prestito, nel Tottenham

Ripartirà da Firenze la carriera di Pierluigi Gollini. Il portiere classe 1995, nell’ultima stagione in prestito al Tottenham in Premier League, difenderà la porta della Fiorentina nel prossimo campionato. La società viola ha infatti raggiunto l’intesa con l’Atalanta sulla base di un prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Accordo totale tra i due club e operazione complessiva da 8.5 milioni di euro: investimento importate quello della Fiorentina, che ha deciso di puntare così su un portiere in cerca di rilancio in vista della prossima stagione.