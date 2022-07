Asllani-Bellanova-Onana: Inter anticipa il futuro

Asllani e Onana sono già stati ufficializzati, Bellanova dovrebbe essere annunciato la prossima settimana: non solo Lukaku, l'Inter pensa anche al futuro. La nuova strategia di mercato in casa nerazzurra è chiara: avere i sostituti già in casa e farli crescere con calma in attesa che possano sostituire chi un giorno andrà via. E' stato così anche con Gosens, preso in anticipo e pronto a prendere la pesante eredità di Perisic CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Un anticipo sul futuro, una nuova strategia per non farsi trovare impreparati, magari costretti a spendere cifre non più affrontabili e per avere un domani titolari già integrati in squadra. Così a gennaio arrivò Gosens, in previsione di una probabile partenza di Perisic. Il fatto che il tedesco abbia potuto giocare poco a causa dell’infortunio che portava con sé, non toglie che ci siano stati dei vantaggi nell’effettuare l’acquisto 6 mesi prima.

Prima vera e valida alternativa a Brozovic, è Kristian Asllani: "Pensa solo al calcio, corre più di tutti, capisce al volo, non sbaglia un pallone e se lo fa, è il primo ad ammettere l'errore": il ritratto tratteggiato da Andreazzoli nel corso dell'anno è la miglior presentazione per il talento albanese, capace di inserirsi da subito in Serie A. Personalità, qualità e la possibilità di crescere ancora tanto a 20 anni, allenandosi proprio con il croato.

14 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio. Un'operazione lungimirante come lo è stata quella di Bastoni nel 2019: qualche panchina al primo anno e poi titolare fisso. Strada che ora inizia a percorrere Bellanova, un altro italiano, di 22 anni, e 10 milioni in tutto per consegnare a Inzaghi sulla fascia destra il secondo miglior difensore per cross riusciti nel campionato appena terminato e che come miglior difensore in assoluto ha eletto Bremer, bloccato, non a caso, della stessa Inter.

Non c'era mai stato e ora c'è un vero vice Handanovic che possa contendergli davvero il posto. Onana, di 12 anni più giovane rispetto al 37enne capitano dell'Inter, un rinforzo necessario e arrivato peraltro a parametro zero: vanta anche esperienza internazionale, come racconta la Champions del 2019 (anno in cui con l'Ajax sfiorò la finale), prima che iniziassero problemi ora da stoppare, per avviare un nuovo futuro.