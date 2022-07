Lecce, è fatta per l'arrivo di Colombo dal Milan

Colpo in attacco per il Lecce. Il club pugliese, neopromosso in Serie A, ha trovato l'accordo con il Milan per Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, cresciuto nelle giovanili rossonere. E' il terzo colpo di questa sessione di calciomercato, dopo gli arrivi in Salento di Gianluca Frabotta e Assan Ceesay. Nella mattinata di lunedì, ci sarà lo scambio dei documenti tra le due società, poi l'ufficialità del giocatore che arriva a Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto e di controriscatto a favore del Milan.