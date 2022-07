Juve, riecco la certezza Vlahovic. E con Di Maria…

Tanto sole, tanto mare, nessuna voce di mercato (per una volta). Anche l’estate di Dusan Vlahovic sta per finire, il serbo è atteso a Torino tra pochi giorni per cominciare la nuova stagione. La prima da nuovo numero 9 della Juventus. Cambia la maglia, non i colori. Dusan è praticamente l’unico della rosa bianconera sicuro del suo futuro, mentre intorno c'è tanto da definire. Aspettative, speranze e ambizioni: in dodici mesi è cambiato tutto e la seconda parte della scorsa stagione deve avergli lasciato un po’ di amaro in bocca. 17 gol e 4 assist in 21 presenze a Firenze, poi l’addio, il cambiamento e 7 reti nelle successive 15 partite. Più responsabilità e una percentuale realizzativa più bassa, in un attacco che ha chiuso all’11° posto nella classifica di Serie A. Gli serve tempo, lo ha ripetuto spesso anche Allegri, che sin da subito ha provato a gestirne le energie per farlo ambientare velocemente.