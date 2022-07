Dopo Nemanja Matic e Mile Svilar, la Roma è pronta a ufficializzare il terzo acquisto in vista della prossima stagione. In giornata infatti è previsto l'arrivo in città di Zeki Celik , terzino destro turco classe 1997, per sottoporsi alla visite mediche di rito – che sosterrà in giornata o al massimo lunedì – che precederanno la firma su un contratto quadriennale con il club giallorosso. L’accordo tra la Roma e il Lille, club proprietario del cartellino del calciatore, era già stato raggiunto nei giorni scorsi: al club francese andranno 7 milioni di euro e una percentuale, il 15%, sull’eventuale futura rivendita. Un nuovo importante rinforzo per José Mourinho, con Celik che andrà così a sistemare la fascia destra della formazione giallorossa.

Doppio rinforzo a centrocampo e le uscite: le strategie giallorosse

Ma il mercato della Roma – società attivissima in questa prima fase di trattative, solo l’Inter infatti ha ufficializzato più operazioni – non si fermerà a Celik. Tra gli obiettivi della società giallorossa c’è quello di rinforzare il centrocampo, reparto dove ci saranno sicuramente altri due innesti. Il grande favorito per il ruolo è sempre Davide Frattesi, per il quale proseguono le trattative con il Sassuolo, anche se in corsa c’è pure Sasa Lukic del Torino; altro profilo che piace a Tiago Pinto è Houssem Aouar del Lione, con il dirigente giallorosso che ha già preso informazioni su di lui. Il secondo rinforzo a centrocampo però difficilmente arriverà in tempi brevi: prima infatti sarà necessario cedere quei calciatori non considerati centrali nel progetto – da Diawara a Villar, passando per Carles Perez, Veretout e Kluivert, oltre all’uscita in prestito di Calafiori –, operazioni necessarie per fare casse e sfoltire l’organico.