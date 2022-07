La società campana ha chiuso per l'attaccante norvegese che si è liberato a parametro zero dal Krasnodar: domani le visite mediche, firmerà un quadriennale. Oltre a Lovato, contropartita tecnica nell'affare Ederson-Atalanta, è in arrivo anche la punta cilena Diego Valencia per 2.5 milioni di euro

Tris di rinforzi in arrivo per la rosa di Davide Nicola. La Salernitana ha chiuso per l’acquisto di Erik Botheim, attaccante norvegese classe 2000 che arriva a parametro zero dai russi del Krasnodar: il norvegese è in viaggio in direzione Italia e già domani sosterrà le visite mediche che precederanno la firma su un contratto quadriennale. Operazione importante quella chiusa dalla Salernitana, che ha approfittato della rottura tra Botheim e il Krasnodar: il norvegese si è svincolato a parametro zero dopo i mancati pagamenti ricevuti dal club russo, che – anche se al momento appare difficile – potrebbe successivamente fare appello alla Fifa. Nella passata stagione ha giocato in prestito al Bodo/Glimt, segnando tre gol nelle due gare dei gironi di Conference League giocate contro la Roma.