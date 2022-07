Il Monza è inarrestabile. La neopromossa ha, infatti, messo a segno un altro colpo: dall’Atalanta arriverà Matteo Pessina. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per una cifra totale di 15 milioni di euro. Per il giocatore classe ‘97 si tratta di un ritorno visto che è cresciuto proprio nel settore giovanile del Monza. Altro super colpo dunque per Galliani, dopo aver già perfezionato gli acquisti di Ranocchia, Carboni, Cragno e Sensi. Pessina effettuerà le visite mediche mercoledì e poi si prenderà anche la fascia di capitano.

I numeri di Pessina

leggi anche

Tutti i colpi impossibili di Berlusconi e Galliani

Campione d’Europa con la Nazionale azzurra appena un anno fa, Pessina è reduce da un anno non semplice con la maglia dell’Atalanta. Poco più di 1400 minuti e un solo gol che non sono bastati a centrare un’altra qualificazione in Europa con la Dea. La stagione precedente, invece, era stato uno dei grandi protagonisti della splendida annata dei bergamaschi, con 5 reti e 2 assist, tanto da meritarsi la convocazione del Ct Mancini per Euro 2020. Ora l’occasione per consacrarsi con la squadra della sua città.