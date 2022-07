Il club canadese punta lo svincolato ex Juventus che diventerebbe (dopo Criscito e Insigne) il terzo acquisto italiano della stagione

Dopo Lorenzo Insigne e Domenico Criscito anche Federico Bernardeschi può volare in Canada. Destinazione Toronto. Il club, infatti, doveva liberare il posto per la regola Designated Player (ogni club può ingaggiare fino a 3 giocatori al di fuori dei consueti limiti del salary cap al fine di aumentare la competitività della lega) ed ha ceduto nella giornata di oggi Pozuelo all’Inter Miami. L’italiano potrebbe ora quindi firmare con l’ultima squadra che si è interessata a lui e che potrebbe anche accontentare le sue richieste dal punto di vista economico. Sarebbe il terzo acquisto italiano da parte del club della Mls.

L'addio alla Juve

Bernardeschi ha lasciato la Juventus dopo cinque stagioni. Il centrocampista classe 1994 ha deciso - di comune accordo con il club - di non rinnovare il proprio contratto in bianconero in scadenza il 30 giugno 2022. A Torino ha vinto tre Scudetti, due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Bernardeschi ha totalizzato 183 presenze con la maglia della Juve e ha realizzato 12 gol e 24 assist.