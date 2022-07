Il difensore spagnolo, proveniente dal Real Madrid, è atterrato a Fiumicino ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste. Per acquistarlo a titolo definitivo la Lazio ha sborsato 6 milioni di euro: Gila sarà l'undicesimo spagnolo nella storia del club, prima di lui alcuni ancora in rosa ma anche clamorosi flop

L'avventura di Mario Gila alla Lazio sta per cominciare. Dopo l'accordo totale con il Real Madrid raggiunto lunedì 4 luglio, nel primo pomeriggio di quest'oggi - martedì 5 - il difensore spagnolo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino pronto ad iniziare la sua esperienza in biancoceleste. Gila, classe 2000, è stato accolto da un dirigente della Lazio e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con la società del presidente Lotito, che per prelevarlo a titolo definitivo ha versato nelle casse del Real Madrid 6 milioni di euro . Mascherina sul volto, il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni e si è diretto verso l'auto con i rappresentanti del club biancoceleste.

Gli altri spagnoli alla Lazio prima di Gila

Un nuovo difensore per Sarri: chi è Gila

Gila sarà l'undicesimo calciatore spagnolo nella storia della Lazio. Nella squadra di Maurizio Sarri troverà altri quattro connazionali: Patric, Pedro, Raul Moro e Luis Alberto, il migliore per rendimento in biancoceleste tra gli iberici, mentre un altro, Pepe Reina, è appena andato via. Il primo spagnolo in assoluto a vestire la maglia della Lazio fu Ivan De La Peña, arrivato da star nella Capitale dal Barcellona nella stagione 1998/99. L'impatto con la Lazio in ogni caso non fu positivo e l'esperienza si concluse dopo appena 25 presenze e 1 gol in tutte le competizioni. Non andò meglio a Gaizka Mendieta, acquistato dalla Lazio nel 2001/02 dopo le meraviglie con il Valencia: un vero e proprio flop quello del centrocampista, che terminò l'avventura a Roma con 31 presenze e nessuna rete. Altri tre, poi, gli spagnoli passati alla Lazio senza lasciare troppe tracce: Oscar Lopez, Javier Garrido e Jony. Ora toccherà a Gila: la sua avventura in biancoceleste è appena iniziata.