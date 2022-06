1/22

È un’estate di follie di mercato, quella del 2001. Miliardi (perché ancora di lire si trattava) che entrano, miliardi che escono. Prendete la Juventus: ne incassa 150 dal Real Madrid per Zidane e si ricostruisce la spina dorsale con Buffon, Thuram e Nedved (spendendone 250 in tutto). Proprio quello del ceco, in casa Lazio, è l’addio più doloroso, se non fosse che Cragnotti ha già in pugno il suo sostituto. Chi? Semplicemente quello che, per tutti, è il miglior centrocampista del momento: Gaizka Mendieta