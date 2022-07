Ancora insieme, per scrivere un’altra pagina di una bellissima storia d’amore che dura ormai da febbraio 2016. Fabio Quagliarella ha rinnovato il contratto con la Sampdoria e nella stagione 2022/2023 sarà ancora uno dei punti di forza della formazione blucerchiata di cui è capitano. Una firma che l’attaccante 39enne ha voluto celebrare così sul proprio profilo Instagram: "Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più… Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura con la Sampdoria e grato alla società per questa nuova opportunità. E grazie, come sempre ai nostri tifosi, per farmi sentire a casa come dal primo giorno che ho vestito questa maglia. #sampdoria #ForzaDoria, ci vediamo presto!", il messaggio che accompagna una foto che lo ritrae con la mano sul cuore con addosso la maglia della Samp.