A Trigoria è ripartita anche la stagione della Roma che da questo martedì è tornata a lavorare sul campo. Il primo ad arrivare è stato Nicola Zalewski, il più atteso Nicolò Zaniolo: accompagnato dal padre, non si è fermato all’ingresso ma lo ha fatto all’uscita. Non ha risposto ai tifosi che gli chiedevano di non andare alla Juventus. Nel video il racconto della mattinata da parte di Angelo Mangiante e come stanno le cose nella trattativa fra giallorossi e bianconeri