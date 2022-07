Presentazione da nuovo giocatore del Barcellona per Kessié: "Qui vivremo grandi giorni insieme. Yaya Touré il mio idolo, mi piacerebbe avere una carriera come la sua. Ibra mi ha detto di lavorare sodo come fatto al Milan". L'ivoriano ha risposto alle domande in italiano. Laporta sul mercato e su Cristiano Ronaldo: "Ho cenato con Mendes, ma non voglio parlare di singoli" TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO LIVE Condividi

Completo blu, camicia bianca, entra in campo con Laporta per le prime foto di rito. Poi la maglia (ancora senza numero) e la prima conferenza. Kessié, campione d'Italia col Milan e in A dal 2015 con l'arrivo all'Atalanta, risponde alle domande in italiano: "Sono arrivato in un posto molto importante, c'è voglia di iniziare e di dimostrare quello che posso fare. Devo conoscere lo staff e i compagni. Sono sicuro che vivremo dei grandi giorni insieme". Anche Laporta lo accoglie: "Abbiamo soddisfatto le aspettative dell'allenatore, che voleva un giocatore con queste caratteristiche. Non avevamo uno come lui".

Le parole dell'ex Ibra Una domanda per Kessié arriva anche su Ibrahimovic, ex del Barcellona ed ex compagno di Franck: "Si, ho parlato con Ibra, mi ha detto che è una grande città. Mi ha detto di lavorare duro come fatto al Milan. Posizione in campo? Sono a disposizione. Quando ti chiama un grande allenatore come Xavi significa che tutti i tuoi sforzi sono stati ripagati".

"Yaya Touré il mio modello" Ivoriano anche lui, qualche giorno fa, intervistato da Mundo Deportivo, l'ex Barcellona e City aveva confermato una chiamata in cui ha consigliato a Kessié di scegliere i catalani: "Devo lavorare sodo per fare una carriera come quella di Yaya Touré, abbiamo giocato insieme in nazionale, è un giocatore molto completo ed è un mio idolo".