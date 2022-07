I bianconeri si preparano ad accogliere i due grandi acquisti: l'argentino sarà a Torino venerdì per sostenere le visite mediche, il giorno dopo toccherà a Paul Pogba. Dal futuro di De Ligt, cercato da Chelsea e Bayern Monaco, potrebbero cambiare le strategie di mercato del club CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE Condividi

Due colpi a parametro zero per tornare subito protagonista in Italia e in Europa dopo un'annata senza trofei, cosa che non accadeva da ben dieci anni. La Juventus è tra le grandi protagoniste di questa fase iniziale di calciomercato, con la società bianconera che ha definito l'arrivo di Angel Di Maria e il ritorno di Paul Pogba. L'esterno offensivo argentino classe 1988, libero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Paris Saint-Germain, ha detto definitivamente sì alla Juventus e venerdì sarà a Torino per sostenere le visite mediche che precederanno l'ufficialità. Per convincerlo, i bianconeri hanno messo sul tavolo una proposta di un anno con opzione di rinnovo per la stagione successiva a 6 milioni di euro, bonus compresi.

Sabato è il Pogba-day approfondimento Che fine hanno fatto i '10' in Serie A? Se venerdì sarà il Di Maria-day, il giorno seguente le attenzioni saranno tutte rivolte a Paul Pogba: il centrocampista francese classe 1993 è pronto a fare ufficialmente ritorno da svincolato alla Juventus, club dove è arrivato giovanissimo dal Manchester United a parametro zero, dove è diventato un big nel ruolo e che ha lasciato – per fare nuovamente ritorno ai Red Devils – nell’estate del 2016. Ora un nuovo capitolo della sua storia in bianconero sta per partire ufficialmente: sabato l’arrivo a Torino per i test medici, che precederanno la firma sul contratto.

Chelsea e Bayern su De Ligt approfondimento I difensori più costosi della storia Strategie (e budget) di mercato della Juventus che potrebbero cambiare in base al futuro di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese potrebbe cambiare maglia questa estate ("Impossibile trattenere un giocatore che vuole andare via", ha ammesso Arrivabene sull’olandese nei giorni scorsi), visto che è finito nel mirino di due delle big d’Europa: Chelsea e Bayern Monaco. Gli inglesi si sono mossi per primi, i tedeschi invece si sono inseriti in maniera importante negli ultimi giorni presentando una prima offerta ai bianconeri. Per privarsi del difensore olandese classe 1999 – che ha una clausola di risoluzione da 125 milioni di euro – la Juventus chiede 100 milioni di euro cash, senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica. In caso di cessione di De Ligt, i bianconeri si ritroverebbero un tesoretto importante, che in parte verrebbe investito anche in difesa: tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di Presnel Kimpembe, classe 1995 del Paris Saint-Germian.

Occhi su Zaniolo, ma nessuna offerta per ora Juventus che continua a tenere i radar ben accessi anche sulla situazione di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma, in scadenza nel 2024 e che ancora non ha avviato i discorsi per il rinnovo contrattuale, piace e non è un mistero, ma i bianconeri al momento non hanno presentato offerte ufficiali. Nella giornata di martedì c’è stato un incontro tra l’agente di Zaniolo, Vigorelli, e Tiago Pinto: il dirigente giallorosso ha ribadito che verranno valutate offerte importanti, che però al momento non sono arrivate. Se non cambierà nulla, le parti si rivedranno alla fine della sessione estiva di trattative per affrontare il tema rinnovo.