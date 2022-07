Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dello Shakhtar Donetsk. L’allenatore italiano ha risolto ufficialmente il contratto – inizialmente valido fino al 2023 – che lo legava al club ucraino e adesso è libero di poter scegliere la sua prossima panchina, anche se non è da escludere che possa decidere di rimanere fermo un anno. Avventura sfortunata, per cause di forza maggiore, quella dell’allenatore italiano: arrivato allo Shakhtar Donetsk lo scorso maggio dopo la bella esperienza al Sassuolo, De Zerbi ha vissuto da vicino lo scoppio della guerra in Ucraina. Nonostante i primi segnali di grande pericolo, l’allenatore è rimasto al fianco della sua squadra fino all’ultimo prima di far ritorno in Italia dopo essere rimasto bloccato per giorni in un albergo a Kiev. La sua ultima partita sulla panchina dello Shakhtar Donetsk è stata l’amichevole contro l’Hajduk Spalato dello scorso maggio.