Juventus, Di Maria arriva stasera in Italia

È tutto pronto per l'arrivo alla Juventus di Angel Di Maria. L'attaccante argentino, che nei giorni scorsi ha sciolto le riserve e scelto il club bianconero, è atteso in serata a Torino. Sarà il primo contatto con la nuova realtà per il Fideo che venerdì svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Sarà un weekend lungo particolarmente intenso per la Juventus visto che arriverà anche Paul Pogba.