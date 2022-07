La Juventus è scatenata sul mercato. In attesa degli arrivi di Di Maria e Pogba, che saranno a Torino nel weekend, il club bianconero si sta muovendo anche per altri obiettivi. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 luglio, ci sono stati due incontri importanti. Il primo, in centro a Milano, tra il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini e Fali Ramadani, l'agente di Kalidou Koulibaly, fra gli obiettivi dei bianconeri in caso di cessione di De Ligt e in scadenza con il Napoli a giugno 2023. Il secondo, tra Federico Cherubini e gli agenti di Nicolò Zaniolo (l'esterno va in scadenza nel 2024), gli stessi che curano gli interessi di Alvaro Morata. Nella chiacchierata di ieri (martedì 5 luglio), l'entourage di Zaniolo ha cercato di capire quali sono le condizioni di uscita della Roma per il giocatore. Il club giallorosso non vuole contropartite tecniche e che vorrebbe fare almeno 40 milioni di euro dall'eventuale cessione di Zaniolo.