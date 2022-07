Juventus, Di Maria è arrivato a Torino. VIDEO

Le cifre dell'operazione

Di Maria arriva alla Juventus da svincolato dopo l'esperienza di sette anni al Paris Saint Germain. L'argentino firmerà un contratto annuale da 6 milioni di euro con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Il Fideo, dunque, potrà decidere alla fine del campionato 2022-2023 se restare ancora in Italia o tornare a giocare in Argentina, desiderio espresso per chiudere la sua carriera.