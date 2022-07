Pessina al Monza, visite mediche ok: ora la firma

Manca solo l’ufficialità ma Matteo Pessina può ormai considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista offensivo classe 1997 questa mattina ha sostenuto e superato le visite mediche in una struttura in centro a Milano e nel tardo pomeriggio firmerà il contratto con il suo nuovo "vecchio" club. Per Pessina, campione d’Europa con la nazionale azzurra, si tratta infatti di un ritorno visto che proprio nel Monza ha giocato dal 2007 e al 2015 tra settore giovanile e Prima squadra in Serie C. Poi dopo il fallimento del club è arrivato il trasferimento al Milan voluto proprio da Adriano Galliani (che lo ha strappato alla concorrenza dell’Inter), lo stesso dirigente che oggi lo ha riportato al Monza.