Torino un rinforzo dal Marsiglia: ecco Radonjic

Comincia a prendere forma il nuovo Torino. In attesa della partenza per il ritiro in Austria il prossimo 11 luglio Juric lavora al Filadelfia con tanti giovani in attesa di novità sul mercato. La prima dovrebbe essere Nemaja Radonjic, esterno d'attacco serbo del Marsiglia che nell'ultima stagione ha giocato, con molta sfortuna, in Portogallo con il Benfica. Il calciatore, che ha oltre 30 presenze con la Serbia, è atteso a Torino per le visite mediche e la firma del contratto col club di Urbano Cairo. Un blitz notturno del ds Vagnati ha sbloccato la trattativa con i francesi. Il giocatore ha le caratteristiche per sostituire Josip Brekalo che ha lasciato il club. In quella zona di campo Juric aspetta almeno altri 3 rinforzi. Uno potrebbe essere Praet per il quale c'è una trattativa con il Leicester; monitorato anche il francese Laurentè del Lorient