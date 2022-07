Federico Bernardeschi si prepara a diventare un nuovo giocatore del Toronto. Manca solo l'ok definitivo, ma l'ex Juventus è ormai vicino al trasferimento in Canada, dove raggiungerà Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. Non solo, in MLS sfiderà anche Giorgio Chellini, che si è appena trasferito al Los Angeles FC. Il club canadese prenderà Bernardeschi come Designated Player, ovvero uno dei tre giocatori che una società può tesserare che abbia un contratto più elevato di quanto consenta la Salary Cup.