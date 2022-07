L'attaccante si presenta: "Milan un progetto speciale, mi ispiro a Van Basten, Sheva e Inzaghi". Sulla scelta di lasciare Liverpool per Milano: "Maldini e Massara sono stati decisivi per il mio arrivo: Paolo è un esempio". Poi sul prossimo derby col connazionale Lukaku: "E' un grande, sarà bello sfidarlo". E alla domanda sull'obiettivo De Ketelaere, siparietto con Maldini che corregge la traduttrice...

“Il Milan è un progetto speciale”: firmato Divock Origi, che si è presentato ufficialmente a stampa e tifosi. Il nuovo acquisto belga ha ben presente la grande qualità che il Milan ha sempre avuto in passato, e in conferenza stampa non si è nascosto parlando dei giocatori che in passato hanno ricoperto il suo ruolo in rossonero: “Mi ispiro a Van Basten, Sheva e Inzaghi. L'obiettivo è avere altri bei momenti da condividere coi tifosi”. Poi l’ex Liverpool ha ammesso quanto abbiano contato nella sua scelta il ruolo dei due dirigenti, Maldini e Massara: “Sono stati decisivi per il mio arrivo: Paolo è un esempio”