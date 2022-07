Non solo Holly e Benji. La Fiorentina si diverte sui social lanciando nuovi indizi. Il primo è dedicato a Luka Jovic: la maglia che cambia stemma rappresenta il passaggio tra il suo passato (il Real Madrid) e il suo futuro (la Fiorentina). La seconda immagine, una cassa per la musica in una collana, è dedicata a Pierluigi Gollini. Il portiere, infatti, ha una grande passione fuori dal campo: il rap e l'hip-hop.

Fiorentina, ecco Jovic e Gollini

Sono ore importanti per Luka Jovic. L'attaccante serbo, proveniente dal Real Madrid, sbarca a Firenze per visite mediche e firma. Arriva a titolo definitivo: il Real non ha chiesto indennizzo e il giocatore firmerà un biennale da 2,5 milioni a stagione. Anche Pierluigi Gollini, dopo l'esperienza al Tottenham, è pronto a tornare in Italia e a Firenze, un posto a lui familiare, visto che tra il 2010 e il 2012, ha giocato in Primavera. Nella stagione 2020/21, l'ultima in Serie A, il portiere classe 1995 ha collezionato 25 presenze, subendo 26 gol e mantenendo la porta inviolata in 10 occasioni.