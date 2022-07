Altro gesto d'amore nei confronti del club azzurro: per rimanere e ottenere il rinnovo, il belga è pronto a ridursi l'ingaggio di 500mila euro annui. Al presidente De Laurentiis la decisione finale. Senza accordo potrebbe tornare in Belgio, all'Anversa

Dries Mertens spinge per rimanere al Napoli. L’attaccante belga, svincolato dallo scorso 30 giugno, vorrebbe proseguire la sua avventura in maglia azzurra (397 partite, 148 gol e 90 assist dal 2013 al termine della scorsa stagione tra tutte le competizioni). Il club del presidente De Laurentiis non ha esercitato l’opzione per prolungargli il contratto, ma per dimostrare l’amore e il legame nei confronti del club, Mertens è pronto a ridursi ancora l’ingaggio di circa 500mila euro annui per provare a convincere il club a proseguire ancora insieme.